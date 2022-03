Covid-19 : les professionnels de santé confrontés à la recrudescence parallèle des maladies hivernales

De plus en plus de patients affluent dans le cabinet de ce médecin généraliste, à Toulouse, qui comme de nombreux confrères, fait face à une recrudescence de contaminations au Covid-19, mais aussi, dans un même temps, à une flambée de rhumes, gastro-entérites et autres virus hivernaux.

"Un tiers de grippe, un tiers de gastro, un tiers de Covid"

"Nous avons peut-être un tiers de grippe, un tiers de gastro et un tiers de Covid, indique Nicolas Homehr, qui exerce au Lherm, une commune au sud ouest de Toulouse. On a vraiment une recrudescence de demandes de rendez-vous et des urgences, notamment pour les enfants. Bien sûr, tout le monde a peur du Covid. On a des tests négatifs, des tests positifs, mais dans tout cela, pas mal de syndromes grippaux, beaucoup de gastro-entérites, parmi toutes les classes d'âge, que nous n'avions pas il y a encore un mois."

Juste à côté, Nathalie, une de ses patientes, est encore malade. "J'avais, explique-t-elle, de plus de mal à respirer et à parler, ainsi qu'un grosse toux. Le médecin m'a dit que j'avais une laryngite-bronchite asthmatiforme." Bien sûr, elle a pensé au Covid-19, et a réalisé trois test. Mais non: ce n'était pas le Covid.

"Je me suis dit que comme c'était pas le Covid, ça allait passer. Et ce n'est pas passé...." Nathalie à franceinfo

Cette recrudescence tardive des maladies hivernales est en partie expliquée par la fin de restrictions liées au Covid-19. Alors, au moindre symptôme, il ne faut pas relâcher les gestes barrières, martèle le Dr Bernard. "On ne doit pas changer la mise en place des mesures barrières, quel que soit le virus, insiste-t-il. Il faut qu'elles s'appliquent. C'est vrai que les patients ont un peu baissé les bras..."

En cas de grippe ou de gros rhume, il est donc conseillé de porter un masque et se laver régulièrement les mains.