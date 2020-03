Covid-19 : les procédures de dépistage

Pour déterminer la présence du Covid-19, tout part des kits de dépistages. À Amiens (Somme), le Centre de biologique humaine s'occupe de récupérer tous les kits des hôpitaux environnants. Ces kits sont constitués de cotons-tiges, qui ont servi à prélever de la matière dans la gorge et le nez des potentiels infectés. "Il y a un afflux de prélèvements de toute part. Aujourd'hui, on va peut-être en recevoir une centaine", indique François Caton, technicien de laboratoire.

Cinq heures d'attente avant le résultat

Les échantillons sont ensuite mis en contact avec les réactifs qui vont permettre de réaliser les tests. Une étape cruciale, nécessitant de la dextérité, de la concentration et surtout du temps. "Actuellement, on est sur une durée de cinq heures par rapport à l'arrivée du prélèvement dans le laboratoire et le rendu du résultat", confie le professeur Sandrine Castelain.

