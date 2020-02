Covid-19 : les premiers morts européens en Italie

L'Italie est le pays le plus touché d'Europe par le Covid-19. C'est dans l'hôpital de Padou dans le nord de l'Italie que la première victime européenne est décédée du coronavirus. L'homme, un retraité de 78 ans, était hôspitalisé depuis 10 jours pour une autre pathologie. Mais il a été testé positif au Covid-19 et ce qui inquiète c'est qu'il n'est jamais allé en Chine et qu'il n'a pas eu de contact avec une personne contaminée.

Les autorités italiennes ont annoncé un deuxième décès

Le samedi 22 février dans la matinée, les autorités italiennes ont annoncé un deuxième décès, une femme de 67 ans. Elle était également hospitalisée depuis 10 jours. L'inquiètude grandit car en quelques heures, une trentaine de personnes contaminées par le Covid-19 a été détecté. Face à cette vague de contaminations, c'est toute une partie de l'Italie du Nord qui se barricade, la police patrouille et les habitants s'inquiètent.