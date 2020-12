Covid-19 : les premières livraisons de vaccins aux pays défavorisés auront lieu au premier trimestre 2021, annonce l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi), qui ont mis en place un mécanisme pour distribuer des vaccins anti-Covid-19 aux pays défavorisés, prévoient d'envoyer les premières fioles au premier trimestre 2021. Le mécanisme Covax (pour "accès mondial au vaccin contre le Covid-19") mis en place par l'OMS et ses partenaires "a obtenu près de deux milliards" de doses jusqu'à présent, a précisé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse, vendredi 18 décembre.

"Nous ne mettrons véritablement fin à la pandémie que si nous y mettons fin partout en même temps, ce qui signifie qu'il est essentiel de vacciner certaines personnes dans tous les pays, plutôt que toutes les personnes dans certains pays", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, l'OMS et Gavi ont indiqué qu'il était désormais possible de "planifier les premières livraisons de vaccins au cours du premier trimestre 2021, la première tranche de doses – suffisante pour protéger les travailleurs de la santé et des services sociaux – étant livrée au cours du premier semestre 2021 à toutes les économies participantes [au mécanisme Covax] qui ont demandé des doses dans ce délai".

Des accords signés avec trois laboratoires

D'autres livraisons de doses à tous les participants suivront au cours du second semestre 2021, l'objectif étant de fournir des doses pour jusqu'à 20% de la population des pays participants avant la fin de l'année, précise le communiqué.

Des accords ont été signés jusqu'à présent avec trois laboratoires – AstraZeneca, Novavax et Sanofi-GSK –, dont les vaccins n'ont pas encore été autorisés par les autorités nationales. L'OMS a également indiqué vendredi avoir signé un accord avec le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson portant sur 500 millions de doses du candidat-vaccin Janssen, qui n'a pas encore été autorisé.

L'OMS mène par ailleurs des discussions avec Pfizer, dont le vaccin a été autorisé par plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Celui de Moderna, avec qui des discussions sont également en cours, est en passe de l'être aux Etats-Unis.