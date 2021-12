Covid-19 : les pharmacies redoutent une pénurie de tests antigéniques

Des files d’attente de plus en plus longues. Depuis quelques jours, la demande de tests antigéniques a explosé. Dans une pharmacie parisienne, plus d’une quarantaine de clients se présentent chaque jour. En moins d’un mois, le nombre de test antigéniques réalisés en pharmacie a pratiquement triplé, pour atteindre plus de 3 millions la semaine dernière. La demande est telle que dans les stocks de cette officine, certaines étagères sont vides, du jamais vu.