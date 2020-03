Covid-19 : les maisons de retraite face au virus

Entre mesures de bon sens et système D. Lundi 2 mars, les maisons de retraite n'avaient toujours pas reçu de consignes précises des autorités sanitaires quant à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France. Pourtant, leurs pensionnaires font partie des populations les plus à risque face au virus, qui a déjà contaminé plus de 130 personnes dans le pays. Alors, chaque établissement doit mettre en places ses propres mesures.

"L'enjeu c'est que le virus reste à la porte"

Avant de rentrer dans l'Epahd Le Jardin des deux Vallées, obligation, depuis vendredi, de se désinfecter les mains. "Nous avons le gel hydroalcoolique qui est mis en place au niveau de l'accueil, beaucoup d'informations qui nous ont été fournies par le ministère et nous avons mis en place un registre des visites pour pouvoir assurer la traçabilité. (...) L'enjeu c'est que le virus reste à la porte de l'établissement", explique le directeur.

