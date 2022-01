Covid-19 : les hospitalisations repassent au-dessus du seuil de 30 000

Un niveau record. Ces dernières 24 heures, 501 635 nouveaux cas de contaminations ont été recensés, selon les données de Santé publique France publiées mardi 25 janvier. Toutefois pour lisser les à-coups statistiques, il faut considérer la moyenne quotidienne sur sept jours, qui est stable par rapport à la veille avec 366 000 cas. Le nombre d'hospitalisations pour cause de Covid est quant à lui repassé au-dessus de 30 000 pour la première fois depuis fin 2020. Le niveau toujours élevé du nombre de contamination se traduit en effet par un afflux des malades du Covid dans les hôpitaux, qui ont enregistré 3 842 nouvelles admissions en 24 heures. Au total, 30 189 patients Covid sont donc actuellement hospitalisés (29 748 lundi).

En revanche, les chiffres concernant les soins critiques, qui accueillent les patients avec les formes les plus graves de la maladie, confirment un tassement. Ces services traitent actuellement 3 741 personnes (3 776 lundi). S'il est beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs, le variant Omicron donne aussi moins de formes sévères, ce qui se traduit notamment par des passages moins longs à l'hôpital et des admissions moins fréquentes en réanimation.