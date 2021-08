Covid-19 : les hôpitaux de Marseille débordés par la quatrième vague

Deux patients atteints du Covid-19 ont quitté Marseille (Bouches-du-Rhône) pour Strasbourg (Bas-Rhin). Une évacuation sanitaire par avion, devenue indispensable. Dans l'hôpital Nord de la ville, on frôle la saturation. Les patients Covid occupent 18 des 24 lits du service de réanimation, dont les effectifs sont réduits durant l'été. Au total, 67 malades du Covid-19 à Marseille sont actuellement en réanimation. La quatrième vague de l'épidémie touche des patients plus jeunes, et très majoritairement non-vaccinés.

Des patients majoritairement non-vaccinés

"On a des patients qui sont de plus en plus jeunes, maintenant avec une moyenne d'âge autour de 50, 55 ans. Parmi tous les patients Covid qu'on a eu en réanimation, on a eu une personne avec un schéma vaccinal complet", déroule Mickaël Bobot, médecin réanimateur. La crise n'épargne pas les services d'urgence. L'afflux de patients Covid est massif, jusqu'à 80 en une seule journée. Dans ce contexte d'engorgement, la rentrée est déjà particulièrement redoutée. Le taux d'incidence y est de 587 cas pour 100 000 habitants, le double de la moyenne nationale.