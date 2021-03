Covid-19 : les Français saluent l'action des maires et des entreprises mais critiquent gouvernement et opposition, selon notre sondage

Plus d'un Français sur deux estime que le gouvernement n'agit pas suffisamment pour protéger leur santé. Ils n'approuvent pas les règles d'ouverture des lieux accueillant du public et la stratégie vaccinale.

Les Français jugent positive l'action des maires et des entreprises vis-à-vis de la crise du Covid-19. En revanche, ils désapprouvent celle du gouvernement et de l'opposition. C'est ce qui ressort du sondage* Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 11 mars.

Un gouvernement qui ne rassure pas

7 Français sur 10 jugent que les maires (73%) et les entreprises (68%) ont été à la hauteur de la situation au cours de cette année. À l'inverse, 69% des personnes interrogées estiment que le gouvernement ne l'a pas été. Au sujet du sommet de l'État, le jugement n'est guère meilleur. Près des deux tiers des Français jugent négativement l'action d'Emmanuel Macron (63%). Mais ils estiment que ni Jean Castex, ni Olivier Véran n'ont été à la hauteur de la situation (66% d'opinion négative pour le Premier ministre et 65% pour le ministre de la Santé).

L'ensemble de la classe politique est critiquée. Pour 84% des Français, tous les partis d'opposition n'ont pas été à la hauteur de la crise. Dans le détail, si un peu plus de la moitié des Français (53%) estime que le gouvernement a pris la mesure de la situation, les trois quarts jugent qu'il ne leur dit pas la vérité (76%), qu'il n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment (73%) et qu'il ne les rassure pas (77%). L'exécutif paraît également inquiétant car il ne sait pas où il va, pour 83% des personnes interrogées, et n'est pas clair (80%).

Bon point pour le port du masque et les tests

Cette critique du gouvernement fait consensus dans toute la classe politique. Hormis les sympathisants LREM, toutes les sensibilités politiques fustigent, plus ou moins fortement, ses indécisions, son manque de clarté et ont ce sentiment que la vérité n'est pas dite. Même un marcheur sur deux reconnaît que le gouvernement n'est pas clair et qu'il ne sait pas où il va. Quatre sur dix estiment même qu'il ne dit pas la vérité.

Reste que sur les 12 derniers mois, les différentes actions d'Emmanuel Macron et du gouvernement, prises individuellement, sont moins sévèrement jugées. Le port du masque est satisfaisant pour la moitié des Français (52%). Un Français sur deux (49%) se dit satisfait du bilan des actions pour protéger l'économie. L'accueil des élèves, des collégiens et lycéens dans les établissements scolaires est bien géré pour 47% des personnes interrogées, tout comme la généralisation des tests Covid pour les personnes présentant des symptômes.

Toutefois, 56% des Français estiment que le gouvernement n'agit pas suffisamment pour protéger leur santé. Les conditions d'ouverture et de fermeture des lieux accueillant du public mécontentent les deux tiers d'entre eux (67%). Et les trois quarts des personnes interrogées (74%) ne sont pas satisfaites de la stratégie vaccinale.

*Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par Internet les 10 et 11 mars 2021, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.