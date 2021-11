Covid-19 : les fêtes de fin d'année menacées ?

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, le Covid-19 refait grandement surface en France, avec une hausse des cas chaque jour. Un invité surprise et non désiré par les Français qui ne préfèrent pas y penser pour le moment. "On verra bien, et puis si ça tourne mal, on prendra les dispositions", déclare un passant. La courbe des cas de Covid-19 détectés chaque jour en France pourrait poursuivre sa progression si les gestes barrières et les vaccinations ne sont pas suffisants.



Une propagation rapide

"La vitesse de propagation est actuellement rapide", déclare Jean-Stéphane Dhersin, chercher au CNRS et spécialiste en modélisation des épidémies. Selon les spécialistes, si rien n'est fait, la France pourrait enregistrer près de 30.000 cas par jour lors des fêtes de Noël. "Il faut éviter les rassemblements à 10, 15, 20 ou 30", précise le Dr Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions. Des gestes barrières à appliquer chez les Français afin d'éviter une hausse des cas de Covid-19 en sortie de fêtes.

