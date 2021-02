Covid-19 : les experts de l'OMS demandent à Pékin "plus de données" pour tenter d'identifier l'origine de la pandémie

Le chef de la délégation de l'OMS qui s'est récemment rendue en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie de Covid-19 a exprimé, samedi 13 février, sa frustration face au manque d'accès aux données brutes pendant cette mission. "Nous voulons plus de données. Nous avons demandé plus de données", a déclaré dans un entretien avec l'AFP Peter Ben Embarek, qui est allé avec son équipe pendant un mois à Wuhan, où le coronavirus responsable de l'épidémie a été découvert en décembre 2019. "Il y a un ensemble de frustrations mais aussi d'attentes réalistes quant à ce qui est faisable dans un délai donné", a-t-il ajouté, avant d'espérer que les données réclamées seraient fournies, permettant d'aller plus loin dans la recherche d'éventuels cas précoces de la maladie.

Ces experts de l'Organisation mondiale de la santé ont achevé leur mission au début de la semaine, sans parvenir à des conclusions définitives. Ils pensent que l'épidémie de Covid-19 proviendrait de chauves-souris et pourrait avoir été transmis à l'homme via un autre mammifère. Ces experts ne savent pas en revanche où et quand la pandémie a réellement commencé, même si aucun foyer d'importance n'a été signalé à Wuhan ou ailleurs avant décembre 2019.