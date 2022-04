Covid-19 : les Etats-Unis annoncent l'organisation d'un sommet mondial le 12 mai pour "mettre fin à la phase aiguë" de la pandémie

Cette rencontre se fera à distance et sera coprésidée par les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Indonésie, le Sénégal et le Belize.

Un sommet mondial pour tenter de mettre un terme à la pandémie de Covid-19 et se préparer aux menaces futures liées à la santé aura lieu le 12 mai, a annoncé la Maison Blanche lundi 18 avril. Cette rencontre se fera à distance et sera coprésidée par les Etats-Unis et quatre pays, un par continent : l'Allemagne, actuellement à la tête du G7, l'Indonésie, à la tête du G20, le Sénégal, à la tête de l'Union africaine, et le Belize, à la tête de la Caricom (pays des Caraïbes).

"Le sommet va redoubler nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aiguë de l'épidémie de Covid-19 et nous préparer à de futures menaces liées à la santé", ont annoncé ces pays dans un communiqué commun publié par Washington.

Ce sera le second sommet mondial sur la pandémie de Sars-CoV-2. Le président américain Joe Biden avait organisé un sommet similaire, le 22 septembre 2021, au cours duquel il avait plaidé pour un renforcement de la vaccination dans le monde.