Covid-19 : les enfants risquent une "catastrophe générationnelle" en raison de la pandémie, alerte une ONG

KidsRights est inquiète. La pandémie de Covid-19 a gravement affecté les droits des enfants dans le monde, a souligné jeudi 3 juin l'ONG dans une étude annuelle (en anglais). Elle évoque même une possible "catastrophe générationnelle".

Selon KidsRights, plus de 168 millions d'enfants n'ont pas pu se rendre à l'école, tandis qu'un enfant sur trois dans le monde n'a pas accès à l'école à distance lorsque les classes ferment. Par ailleurs, 142 millions d'enfants supplémentaires se sont retrouvés en situation de privation matérielle lorsque l'économie mondiale a été frappée par la pandémie et 370 millions d'enfants n'ont plus eu de restauration scolaire.

"La relance éducative est la clé"

Les effets de la pandémie ont "malheureusement été au-delà des prédictions émises à ses débuts il y a un an", a déploré Marc Dulleart. Pour le fondateur et président de l'ONG, "en dehors des patients du coronavirus, les enfants ont été les plus durement frappés, pas directement par le virus, mais parce qu'ils ont été négligés par les gouvernements dans le monde."

L'ONG s'alarme des conséquences sur la santé physique et mentale de ces millions d'enfants sur le long terme pour ces enfants. "La relance éducative est la clé" pour tenter d'améliorer la situation, estime Marc Dulleart.

L'Islande, la Suisse et la Finlande sont en tête du "KidsRights Index 2021", qui classe 182 pays en fonction de leur respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le Tchad, l'Afghanistan et la Sierra Leone sont derniers.