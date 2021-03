Covid-19 : les écoles confrontées aux absences des professeurs

Les absences d’enseignants pour cause de Covid-19 se multiplient. Les classes ne ferment pas toujours et ils ne sont parfois pas remplacés, ce qui force un brassage des enfants contraire aux règles sanitaires.

Dans une école de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), sept enseignants manquent à l’appel depuis vendredi 19 mars. Deux maîtresses ont été testées positives au Covid-19 et cinq sont cas contact. Pourtant, officiellement, aucune classe n’est fermée, mais les enfants sont priés de rester chez eux. En France 63 écoles primaires sont fermées, et dans les établissements ouverts, 2018 classes sont fermées, soit 0,4%, selon le ministère de l’Education.



Les enseignants bientôt vaccinés ?

La plupart des enseignants absents ne sont pas remplacés, or, sans remplacement, impossible de respecter la règle de non-brassage des élèves. Le syndicat majoritaire (SNUIPP-FSU) demande le respect de cette règle sanitaire. "Ce qu’on demande, c’est d’abord que les écoles qui sont devenues des clusters, soit plus de trois adultes malades en une semaine, ferment, et que les classes avec un cas de Covid déclaré chez un enfant, ferment, pour casser les chaînes de contamination", explique le représentant départemental Thierry Guintrand. Emmanuel Macron a déclaré mardi 23 mars qu’il souhaitait que les enseignants puissent être vaccinés à partir de la mi-avril.

