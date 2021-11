Covid-19 : les 27 doivent réagir d'urgence pour éviter une nouvelle hécatombe, alerte une agence européenne

Avec plus de 2,5 millions de cas et près de 30 000 morts enregistrés depuis une semaine, l'Europe est de loin la région du monde la plus touchée par la pandémie.

Malgré les mouvements contre les restrictions, l'Europe doit prendre "urgemment" des mesures face à la nouvelle vague de Covid-19, a estimé une agence de l'Union européenne mercredi 24 novembre, au lendemain d'un avertissement de l'OMS sur le risque d'une nouvelle hécatombe cet hiver.

Avec plus de 2,5 millions de cas et près de 30 000 morts enregistrés depuis une semaine, l'Europe est de loin la région du monde la plus touchée par la pandémie, selon les données officielles collectées par l'AFP. Et la tendance reste à la hausse, notamment dans les pays où le taux de vaccination est le moins élevé.

"L'emprise" du Covid-19 en Europe

Mardi, la branche européenne de l'OMS s'était alarmée de l'"emprise" du Covid-19 en Europe, qui pourrait faire 700 000 morts supplémentaires sur le continent d'ici au printemps, en plus des 1,5 million de décès déjà dénombrés. Le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, a souligné le patron de l'OMS.

"Les vaccins sauvent des vies, mais ils n'empêchent pas totalement la transmission du Covid-19", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Des données suggèrent qu'avant l'arrivée du variant Delta les vaccins réduisaient la transmission d'environ 60%, avec Delta cela a chuté à 40%", a-t-il souligné. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'agence sanitaire de l'UE chargée des épidémies, a appelé à combler les trous en matière de vaccination, mais aussi à prendre des "mesures non pharmaceutiques", terme générique désignant les restrictions sanitaires contre le Covid-19.