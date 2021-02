Covid-19 : une reprise de l’épidémie en France ?

“Si l’on regarde les territoires où l’incidence est très élevée, donc supérieure à 250 pour 100 000 habitants, effectivement il y a beaucoup de départements qui sont concernés”, explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau de France 3, lundi 22 février. “Mais attention, dans les départements, les villes peuvent avoir des incidences différentes”, poursuit ce dernier. C’est le cas par exemple des Alpes-Maritimes avec plus de 550 cas pour 100 000 habitants, alors qu'à Nice les chiffres grimpent à plus de 700 cas pour 100 000 habitants.

Le critère des saturations hospitalières

Toutefois, “il faut tenir compte d’un autre critère, le critère des saturations hospitalières”, explique Damien Mascret. Ce critère prend en compte à la fois les hospitalisations, et le nombre de patients en réanimation. Six départements ont dépassé 100% de la capacité habituelle des services de réanimation.

