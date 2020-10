Covid-19 : le virus peut se propager dans l'air, confirment les autorités sanitaires américaines

Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) estiment toutefois que la voie principale de contagion reste les gouttelettes respiratoires de diverses tailles projetées à proximité par une personne infectée.

Le virus peut se transmettre dans l'air. Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont officiellement ajouté lundi 5 octobre la voie aérienne comme un mode de propagation possible du coronavirus. Elles se rangent à l'avis de nombreux scientifiques qui plaident depuis des mois pour une meilleure prise en compte de ce risque.

Les CDC ont actualisé leurs recommandations sanitaires sur leur site, écrivant : "Certaines infections peuvent être transmises par une exposition au virus dans de petites gouttelettes et particules qui peuvent rester suspendues dans l'air pendant des minutes ou des heures. Ces virus pourraient être capables d'infecter des gens qui se trouvent à plus de six pieds (deux mètres environ) de la personne infectée, ou après le départ de cette personne". La rougeole, la varicelle et la tuberculose se transmettent également par la voie aérienne.

Une surface contaminée n'est pas source de propagation

Les experts des CDC estiment que la voie principale de contagion reste les gouttelettes respiratoires de diverses tailles projetées à proximité par une personne infectée, lorsqu'elle tousse, éternue, chante, parle ou respire. Mais la mise à jour, dix mois après le début de la pandémie, consacre la validité de multiples études démontrant que le coronavirus, sans être aussi contagieux que la rougeole, peut bien être transmis à plus de deux mètres de distance, une hypothèse qui était négligée par les CDC et l'Organisation mondiale de la Santé à l'apparition du virus.

Les CDC notent l'importance de la ventilation dans les espaces intérieurs pour prévenir les contaminations. En revanche, l'infection par une surface contaminée n'est "pas considérée comme une forme commune de propagation du Covid-19", écrivent les CDC. Pour l'organisme sanitaire, les précautions à prendre ne changent pas : distanciation physique, port du masque, lavage des mains, éviter les lieux intérieurs bondés, et s'isoler quand on est malades.