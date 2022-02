Covid-19 : le virus est-il dangereux pour le cœur ?

Des chercheurs américains ont mis en évidence un risque accru d'AVC chez les seniors, dans l'année qui suit leur infection au Covid-19. Le médecin et journaliste Damien Mascret, présent jeudi 10 février sur le plateau du 19/20, apporte son éclairage.

Une étude américaine avance que les seniors présenteraient un risque accru d'AVC un an après leur infection au Covid-19. "L'étude a été faite aux Etats-Unis en 2020, ça veut dire chez des personnes non-vaccinées", rappelle tout d'abord le médecin et journaliste Damien Mascret, présent jeudi 10 février sur le plateau du 19/20. "Le risque global a augmenté sur le plan cardio-vasculaire de 63%, et ça a même augmenté pour une vingtaine de pathologies cardio-vasculaires", dont les AVC, poursuit-il.

Attention aux signes avant-coureurs

"Tout ça passe peut-être par une atteinte directe du cœur par le virus, mais aussi peut-être par une atteinte immunitaire, ou pas des troubles sanguins", ajoute Damien Mascret. Quant aux signes avant-coureurs, il s'agit "des signes classiques cardiaques, comme des palpitations, un essoufflement pour des efforts pour lesquels il ne survenait pas auparavant, ou une douleur thoracique".

Parmi nos Sources

- Nature medicine https://www.nature.com/articles/s41591-022-01689-3#MOESM1

- « Covid long, comment s’en sortir » (Marabout) https://www.marabout.com/livre/covid-long-comment-sen-sortir-9782501161985/

Liste non exhaustive