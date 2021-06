Covid-19 : le variant Delta sous haute surveillance dans les Landes

En déplacement dans les Landes, jeudi 24 juin, Jean Castex et Olivier Véran ont fait part de leur inquiétude face au variant Delta, qui représente plus de 70 % des contaminations du département. Le déconfinement pourrait ainsi ralentir localement.

Le département des Landes est le seul dans l'Hexagone où le taux d'incidence est en hausse, au-dessus des 50 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, la faute au variant Delta. Sur 126 tests positifs, 74 % sont des variants Delta. Même si l'épidémie reste sous contrôle, les autorités appellent à la mobilisation contre ces virus plus contagieux. À Mont-de-Marsan, jeudi 24 juin, le Premier ministre Jean Castex a présenté un plan d'action renforcé.

Distribution d'autotests et tests salivaires à l'école

D'abord, il devrait y avoir plus de dépistages. L'objectif est de réaliser 14 000 tests en huit jours, 6 500 tests salivaires à l'école, et 10 000 autotests seront distribués. Ensuite, la vaccination devra s'accélérer ; 60 000 doses seront ainsi administrées en sept jours, soit 20 000 de plus que prévu. Un bilan devrait être rendu le 1er juillet. "Si les circonstances locales le justifient, nous pourrions, à ce moment-là, différer la levée de ces mesures d'allègement de jauges pour assurer une meilleure protection de nos concitoyens", a déclaré Jean Castex. En France, 9 à 10 % des infections seraient désormais liées au variant Delta. Ce dernier va encore gagner du terrain, selon les spécialistes.

