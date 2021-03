Covid-19 : le vaccin réduit-il vraiment la transmission du virus ?

Des études prouvent que le vaccin peut ralentir la contamination au Covid-19. "On s’aperçoit que maintenant, on peut réduire la contamination, indique le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 9 mars. Pour comprendre, il faut regarder ce qu’il se passe quand on est en contact avec le virus." En cas d’infection, il y a deux possibilités : présenter des symptômes ou non. "Dans les deux cas, de toute façon, on est contagieux, évidemment c’est plus dangereux si on n’a pas de symptômes, parce qu’on ne sait pas qu’on est infecté, donc on risque plus de contaminer les autres", ajoute le médecin.

Réduction du risque d’infection

Une fois vacciné, tout change. "Les études (…), celles qui ont permis d’obtenir l’autorisation des médicaments, avaient montré qu’on réduisait le risque d’être infecté avec des symptômes, mais les vaccins ont maintenant montré que (…) on réduisait même, en amont de ça, le risque de s’infecter." Or si l’on n'est pas infecté, pas de symptômes ni d’absence de symptôme ; on n’est donc pas contagieux, et le risque de transmission est bel et bien réduit.

