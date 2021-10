Covid-19 : le taux d'incidence grimpe dans certains départements

L'Aveyron est l'un des départements où le Covid-19 circule le plus activement. À l'échelle nationale, le taux d'incidence est de 55 cas positifs pour 100 000 habitants. Plusieurs départements dépassent le niveau d'alerte fixé à 50 par les autorités. C'est le cas dans les départements d'Outre-mer, en Guyane (225 cas pour 100 000 habitants) et en Martinique (137). Dans l'Hexagone, en Aveyron, on compte actuellement 103 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants.



Le taux d'incidence monte en Charente-Maritime

À La Rochelle (Charente-Maritime), depuis trois semaines, le taux d'incidence augmente aussi légèrement. Six malades du Covid-19 sont actuellement soignés à l'hôpital Saint-Louis, dont un en service de réanimation. Dans l'établissement, la vigilance est de mise. "La Charente-Maritime (...) est une région très dynamique, explique Pierre Montourcy, directeur de l'hôpital Saint-Louis. Le contre-coup de ce dynamisme, c'est les flux, qui sont un vecteur de circulation du virus."