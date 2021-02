Covid-19 : le service de réanimation du CHU de Strasbourg ne désemplit pas

C. Arnold, M. David, S. Bock

C. Arnold, M. David, S. Bock France 2 France Télévisions

La pandémie de Covid-19 ne faiblit pas dans l’Hexagone. Le service réanimation du CHU de Strasbourg (Bas-Rhin) en sait quelque chose puisqu’il se trouve actuellement dans une situation très compliquée et sous tension. En effet, les chambres sont toujours occupées et l’activité ne ralentit pas depuis l’automne dernier. Aucun répit pour les soignants. Le chef du service de médecine intensive et de réanimation, Ferhat Meziani, désigne des chambres en expliquant qu’elles sont toutes occupées avec 80% de patients Covid.

Des cas qui augmentent

Le médecin note une recrudescence des cas positifs ces derniers temps. Chaque semaine, de nouveaux patients atteints de formes graves du virus sont admis dans le service. Grâce aux traitements médicamenteux et aux intubations moins nombreuses, la prise en charge est toutefois moins longue qu’au début de l’épidémie. Malgré tout, le service ne désemplit pas. Anne-Catherine Wathle, cadre de santé, observe ainsi un "turn-over constant".

Le JT

Les autres sujets du JT