Covid-19 : le Premier ministre Jean Castex à l'isolement

Cas contact à plusieurs reprises, Jean Castex a finalement été testé positif au Covid-19 lundi 22 novembre et doit rester à l'isolement, dans le Palais de Matignon, pour quelques jours. "Ses symptômes sont légers comme le fait savoir l'entourage de Jean Castex", rappelle Jean-Baptiste Marteau, journaliste France Télévisions. Son état de santé ne l'empêche donc pas de poursuivre ses fonctions de Premier ministre depuis son logement, où il réside avec une partie de sa famille.

Jean Castex critiqué par l'opposition

Le ministre suivra le conseil de défense grâce à une visioconférence. "C'est une pratique qu'il connait bien, lui qui a déjà été par ailleurs cas contact à deux reprises depuis cette épidémie de Covid-19", précise le journaliste. En étant testé positif au coronavirus, de nombreux ministres français et belges sont désormais cas contacts. Jean Castex a notamment été perçu sans masque et en train de serrer des mains depuis quelques jours. "Pas simple d'expliquer aux Français qu'il faut remettre le masque et conserver les gestes barrières, quand vous voyez les images d'un Premier ministre, sans masque, serrant des dizaines de mains à l'intérieur", conclut Jean-Baptiste Marteau.