Covid-19 : le plan blanc est déclenché dans la région PACA

Le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux de la région PACA mercredi 4 août, après avoir été annoncé la veille en Corse. Le but : faire face à l'afflux de patients Covid, plus jeunes que lors des précédentes vagues.

Dans les couloirs du centre hospitalier d'Antibes (Alpes-Maritimes), les soignants sont sous tension, les patients Covid de plus en plus nombreux en réanimation. Depuis le mardi 3 août, il n'y a plus de place. La fin d'été s'annonce difficile. "On a une unité de sept lits dédiés à la pathologie qui arrive déjà à saturation. Les patients qui arrivent sont plus jeunes, ils sont tous non-vaccinés", résume le Dr Philippe de Swardt, médecin réanimateur.





Le double de patients dans la région



Dans le plus grand établissement de la région PACA, c'est le même scénario. Une jeune femme de 40 ans sans comorbidités vient d'être admise en réanimation. Les capacités hospitalières ont été revues à la hausse avant même l'activation du plan blanc. Un patient jeune est admis dans l'unité Covid par jour. Et si le nombre de malades augmente encore, il faudra commencer à déprogrammer des opérations et à rappeler des soignants en congés. Dans les hôpitaux de PACA, le nombre de patients Covid a plus que doublé en une semaine.