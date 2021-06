Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés et de décès continue de baisser en France

La maladie a emporté 13 malades en 24 heures, pour un nombre total de 110 420 décès depuis le début de l'épidémie il y a plus d'un an.

Le nombre de malades atteints du Covid-19 hospitalisés a poursuivi sa baisse dimanche 13 juin, selon les données de Santé Publique France. La France comptait 12 480 personnes hospitalisées à cette date, un chiffre au plus bas depuis la mi-octobre. La décrue du nombre de patients traités en soins critiques, pour les formes les plus graves, s'est également poursuivie, avec 2 106 malades, au plus bas depuis le 19 octobre.

Le nombre quotidien de nouvelles admissions dans ces services est lui aussi en baisse, avec seulement 26 malades concernés. Ce chiffre est habituellement peu élevé le dimanche, mais il n'avait plus été aussi bas depuis le 20 septembre dernier (24 patients admis en services de réanimation). Le pays se trouvait alors au tout début de la deuxième vague de l'épidémie.

Du côté des contaminations, la baisse se poursuit avec 2 855 nouveaux cas sur 24 heures, contre plus de 5 000 enregistrés le dimanche précédent. La maladie a emporté 13 malades dimanche 13 juin, portant le bilan de l'épidémie a 110 420 décès. Enfin, 30,25 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19, et 15,76 millions sont totalement vaccinées.