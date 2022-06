Covid-19 : le nombre de nouveaux cas en augmentation depuis la mi-mai

Dans une pharmacie parisienne, les dépistages du Covid-19 sont repartis à la hausse : +28 % en une semaine. Lundi 6 juin, côté résultats, un rebond se fait sentir. "On est passé d’un taux de positivité pour les sept premiers jours de juin à 14%. On était à 9% pour le mois de mai", explique un pharmacien. En France, le nombre de cas journalier est en hausse : de 16 640 cas à la mi-mai, à 22 354 cas début juin.

Deux sous-variants

Le frémissement ne se traduit pas encore à l’hôpital. Avec la fin du masque dans les transports et le retour des fêtes et rassemblements, les gestes barrières sont diversement appliqués. Pour ne rien arranger, l’apparition des sous-variants BA.4 et BA.5 favorisent les contaminations. Ils représentent, à eux deux, 12% des contaminations en France, mais plus de 90% au Portugal où la vague se ressent déjà sur les hospitalisations, qui sont en augmentation.