DIRECT. Covid-19 : le masque deviendra obligatoire dès 6 ans dans de nombreux lieux publics à partir de lundi

Ce qu'il faut savoir

Les règles se durcissent. Les enfants dès 6 ans seront concernés par le port du masque dans un certain nombre de lieux publics, à partir de lundi 3 janvier, selon un décret du vendredi 31 décembre publié samedi au Journal officiel. Le port du masque concernait jusqu'à présent les enfants à partir de 11 ans. Cette nouvelle règle s'applique notamment dans les transports publics, les établissements accueillant du public, les enceintes sportives, les lieux de culte et l'extérieur lorsque le port du masque y est demandé par le préfet.

De nouvelles règles. Comme annoncé par Jean Castex fin décembre, le décret publié samedi au Journal officiel prévoit également l'interdiction jusqu'au 23 janvier inclus de la vente et de la consommation de nourriture durant les trajets en train au sein du territoire métropolitain, l'instauration d'une jauge à 2 000 personnes dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air, l'interdiction des concerts assis ou encore des dispositions pour la quarantaine des voyageurs.

Le protocole sanitaire à l'école modifié. Dans les écoles primaires, si "un enseignant est absent et dans l'attente de son remplacement, les élèves ne peuvent être répartis dans les autres classes", a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale sur son site internet. Par ailleurs, les réunions entre parents d'élèves et professeurs sont "vivement déconseillées", et il est conseillé de "reporter les sorties scolaires comportant des activités en espace clos" ainsi que les voyages scolaires.

Des vœux optimistes. Emmanuel Macron a averti vendredi, lors de ses vœux pour 2022, que "les semaines à venir seront difficiles" mais qu'il y avait "de vraies raisons d'espérer" grâce au vaccin et que "2022 serait peut être l'année de sortie de l'épidémie".