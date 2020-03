Covid-19 : le dernier bilan

L'information est tombée dans l'après-midi du mardi 3 mars. Le Covid-19 a fait un quatrième mort en France : un homme de 92 ans, décédé dans le Morbihan. Avec 12 cas confirmés, le département est l'un des principaux foyers de propagation du Covid-19. Un chiffre qui pourrait encore augmenter. "Il y a de nombreux cas en investigation; donc cela prend du temps. Dans le Morbihan, il est aujourd'hui assez compliqué de mener ces investigations", explique Claire Muzellec-Kabouche, membre de l'ARS (Agence régionale de la santé) Bretagne.

12 départements touchés

En France, le nombre de contaminations s'accélère avec 212 cas confirmés depuis janvier, et quatre décès. 12 régions sont touchées, dont la Guadeloupe, en Outre-mer. Les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, et Île-de-France concentrent plus de la moitié des cas. Dans l'après-midi de mardi, Emmanuel Macron était en visite au centre de gestion de crise du ministère de la Santé.