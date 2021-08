Covid-19 : le coût élevé des tests antigéniques et PCR

À Biscarosse (Landes), des tests Covid sont réalisés à la chaîne, par groupe de dix. On peut même les faire soi-même, sous le contrôle d'une infirmière. Le résultat arrive en quelques minutes. "À court terme, ça désengorge beaucoup les autres lieux, comme les pharmacies et les laboratoires", explique Corentin Lemaire, infirmier libéral. Justement, les pharmacies sont prises d'assaut depuis quelques jours : beaucoup viennent y chercher le précieux sésame, à savoir un pass sanitaire.



Des tests bientôt payants

Certains dépistages sont dits "de confort". Et ces derniers, de plus en plus nombreux, ont un coût pour l'Assurance maladie. La semaine du 26 juillet, ce coût s'élevait à 147 millions d'euros. Alors, faut-il les faire payer ? L'Académie de médecine pense qu'il est temps de facturer les tests Covid sans prescription médicale. Selon elle, il s'agit d'un bon moyen d'encourager la vaccination. Ces tests, à 25 euros pour les antigéniques et entre 40 et 50 euros pour les PCR, seront payants à l'automne. La France est aujourd'hui le seul pays d'Europe à rembourser intégralement les tests Covid.