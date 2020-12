Covid-19 : le Congrès américain trouve un accord sur un plan de soutien à l'économie

Démocrates et républicains ont trouvé un terrain d'entente. Après des mois d'âpres négociations, les deux partis ont annoncé, dimanche 20 décembre, être parvenus à un accord sur un plan pour soutenir l'économie américaine durement touchée par la crise liée à la pandémie de Covid-19. "Nous pouvons enfin dire ce que notre nation a besoin d'entendre depuis longtemps. Davantage d'aide [économique] est en route", a déclaré le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, confirmant que le plan d'urgence s'élèvera "à près de 900 milliards de dollars". "Les quatre dirigeants au Sénat et à la Chambre [des Représentants] ont finalisé un accord", a-t-il ajouté.

Ce plan comprendra notamment un chèque de 600 dollars par adulte et par enfant pour les ménages les plus vulnérables, 25 milliards d'aide aux logements pour éviter les expulsions ainsi que près de 100 milliards pour aider établissements scolaires et crèches à rouvrir, ont détaillé les chefs de file démocrate et républicain à la Chambre. De plus, les démocrates ont sécurisé une allocation chômage de 300 dollars par semaine contre 600 dollars au printemps.

Reste à finaliser le texte de cet accord et à éviter les obstacles de dernière minute, a relevé Mitch McConnell. "Nous considérons qu'il s'agit d'un premier pas et qu'il faudra faire davantage", a commenté la leader de la majorité démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, dimanche soir sur CNN. Son numéro 2 a précisé que le vote sur ce plan de relance aurait lieu lundi devant les deux chambres. Le Congrès a par ailleurs décidé de prolonger de 24 heures la loi de court terme permettant le financement des administrations fédérales, une mesure destinée à éviter un "shutdown" alors que le budget 2021 doit être voté.