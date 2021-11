Covid-19 : le CHU de Rennes déclenche le plan blanc

C'est un élément qui montre que la situation aux urgences devient de plus en plus intense pour les personnels de santé. La hausse des cas de Covid-19 en France, plus particulièrement dans certaines régions, a provoqué l'activation du plan blanc au CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine). Manon Le Charpentier, journaliste France Télévisions, est sur place et témoigne "de la forte fréquentation des urgences en particulier depuis septembre dernier".

Une grève illimitée entamée par les personnels

Face à la situation, de plus en plus critique, les personnels de santé ont décidé de se mettre en grève illimitée depuis lundi. "À ce jour, le CHU prend en charge 41 patients Covid, c'est deux fois plus qu'il y a quinze jours. Le nombre de patients admis en soins critiques a lui été multiplié par quatre", ajoute la journaliste France Télévisions. Des chiffres qui concordent avec la hausse du taux d'incidence, signe d'un retour de l'épidémie dans la métropole rennaise. De nouvelles mobilisations sont prévues dans les prochains jours.