Covid-19 : le CHU de Nice reçoit des infirmières en renfort

Au CHU de Nice (Alpes-Maritimes), Adeline Rigal arrive en renfort depuis le Cantal dans le service infectiologie. L’hôpital est sous tension depuis quatre mois. Pour soulager le service de réanimation, beaucoup de patients Covid ont été hospitalisés dans ce service. Voir la réserve sanitaire arriver a été un réel soulagement pour les équipes, très éprouvées. “Sur le plan psychologique, pour les soignants du service, de voir arriver des renforts d’autres régions de France, c’est un élément extrêmement positif, ça leur montre qu’ils ne sont pas seuls pour affronter cette épidémie", explique le chef de service, le professeur Michel Carles.

Des soignants expérimentés

Ce jour-là, c'est la prise de service de Célia Delcourt, une infirmière venue d’Alsace. Elle travaille depuis un an dans différents services Covid, et s’est portée volontaire. Les collègues qui l’accueillent sont ravies de recevoir l’aide d’une soignante expérimentée. Au total, douze soignants sont venus en renfort et d’autres équipes médicales sont espérées dans les prochaines semaines.

Le JT

Les autres sujets du JT