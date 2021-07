Covid-19 : le CHU de Bordeaux reçoit de plus en plus de jeunes en réanimation

Près de 28 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France mercredi 28 juillet, une première depuis le mois d'avril. Les entrées en réanimation repartent également à la hausse depuis une semaine, avec des patients plus jeunes et non vaccinés.

Les patients Covid-19 continuent d'affluer en réanimation au CHU de Bordeaux (Gironde). La plupart ont entre 30 et 40 ans. Un patient a été admis en soins intensifs suite à une aggravation de sa pneumopathie. "J'ai fait un test qui était négatif donc je ne me suis pas inquiété, je pense que le test avait peut-être foiré, et que ça s'est aggravé assez vite", raconte Sébastien Madjoub.

30 patients, dont 10 en réanimation

Si l'augmentation des patients admis en réanimation inquiète, c'est surtout l'âge des malades qui frappe les soignants. "On se retrouve avec des patients beaucoup plus jeunes, dont certains n'ont pas de comorbidités", rapporte le Dr. Pierre Khan, chef de clinique du service de réanimation. Ces nouvelles hospitalisations concernent essentiellement des patients non-vaccinés, ou qui n'ont reçu qu'une seule dose du vaccin. Elles ont explosé les 15 derniers jours. "Le 10 juillet, on avait 14 patients dont quatre en réanimation, et aujourd'hui nous avons 30 patients dont 10 qui sont en réanimation", indique Yann Bubien, le directeur du CHU de Bordeaux.