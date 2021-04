Covid-19 : le Brésil, l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud "sont les pays les plus dangereux en matière de variants" selon Jean-Yves Le Drian

À compter de la semaine prochaine, la France instaure une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Invité de Dimanche en politique dimanche 18 avril, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, explique pourquoi : "Ce sont les pays qui sont le plus dangereux dans le nombre de variants qui existent, en particulier le Brésil". Des mesures annoncées qui viennent donc compléter l'éventail déjà existant dans la lutte contre la propagation du Covid-19. "Les frontières au-delà de l'espace européen sont fermées depuis un an. N'étaient autorisés à voyager que des Français qui voulaient rentrer de l'étranger ou alors vraiment au compte-goutte ceux qui avaient des motifs impérieux", rappelle le ministre.

Des forces de gauche au sein de la majorité

Concernant une réélection d'Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, s'est montré favorable et a même annoncé qu'il "ferait tout pour que cela arrive". Issu de la gauche, le ministre est interrogé par Isabelle Ficek sur les priorités de son agenda politique. "Le fait qu'il y ait une force de gauche au sein de la majorité avec plusieurs ministres (...) Je constate que ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat et singulièrement depuis les temps derniers j'observe qu'il y a un certain nombre de mesures fortes qui sont ce qu'on appelle des mesures de la social-démocratie", développe le ministre sur le plateau de Dimanche en politique.