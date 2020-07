Covid-19 : l’album des souvenirs manqués

C’est la première fois que Lou Cohen et Terry Roth Goldman reviennent au lycée, depuis le 13 mars dernier. “C’est fermé et il n’y a plus personne, cela fait tellement bizarre”, témoignent t-elles. Cette année, elles auraient dû passer leur bac, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. De leurs années lycées, elles garderont plein de souvenirs, mais le stress de l’examen, elles ne le connaitront jamais. Un moment qui restera page blanche.



“On nous a conditionnées pour le bac ”

“C’est quelque chose que l’on attend depuis la seconde, on nous a conditionnées pour le bac. Là, cela faisait deux mois que l’on ne faisait que des sujets de bac, nous étions prêts à le passer”, explique Lou Cohen. Avec impatience, elles attendaient pourtant leur tour. L’année dernière, j’ai eu ma sœur qui a passé le bac, et cela fait bizarre car je l’ai vu vivre ça et moi, je ne l’aurai pas, ce moment” indique Terry Roth Goldman.

