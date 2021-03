Covid-19 : la ville de Dunkerque sort de son premier week-end confiné

Après un week-end de confinement, les habitants de Dunkerque (Nord) sont de nouveau autorisés à sortir, lundi 1er mars. L’heure est au café matinal en plein air, et à la flânerie bien méritée. "Vraiment, c'était dur. Il y avait grand soleil, pour une fois à Dunkerque d'ailleurs. Je me suis posée pour lire dès le matin", explique une jeune fille. "On est quand même content d'entamer une nouvelle semaine", explique une autre.

Un bol d’air qui fait du bien

Le bol d’air de ce premier jour du mois de mars a été bénéfique pour ces habitants, qui ont globalement bien respecté le confinement. "On n'a pas été se promener, on n'a rien fait. On a bu et on a regardé la télé, comme tout le monde", raconte une promeneuse. Mais face à la situation, la lassitude se fait sentir. "On est encore confiné le soir à 18 heures, alors qu’on travaille toute la journée. C’est un peu dur", avoue une autre passante.

