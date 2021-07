Covid-19 : la Tunisie, le Mozambique, Cuba et l’Indonésie vont rejoindre la liste des pays rouges

"La Tunisie, le Mozambique, Cuba et l’Indonésie", vont rejoindre la liste des pays rouges, dans lesquels une circulation active du Covid-19 est observée, a indiqué l'Elysée mardi 13 juillet à franceinfo. Pour se rendre dans un pays rouge ou bien venir en France depuis un pays rouge, il faut notamment justifier d'un motif impérieux. Pour retrouver la liste des pays, le gouvernement publie cette carte.

Des couleurs selon la circulation du virus

Le Royaume-Uni est en "régime renforcé", ajoute la présidence de la République, qui rappelle que le pays est dans la liste des pays orange, dans lesquels on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées. Ce "régime renforcé" prévoit "un test exigé au départ de moins de 24 heures pour les non-vaccinés".

L'Espagne et le Portugal, dans la liste des pays verts dans lesquels aucune circulation active du virus n’est observée, "seront mis sous surveillance, avec un test exigé au départ de moins de 24 heures pour les non vaccinés".

"En parallèle, les contraintes seront levées pour les personnes vaccinées, quel que soit le pays de provenance. Ces nouvelles règles s’accompagnent d’un renforcement des contrôles des obligations fixées aux compagnies à l’embarquement, et aux frontières terrestres", précise l'Élysée.

Les contrôles aux frontières "renforcés"

Concernant l’extension du pass sanitaire à partir du 21 juillet, il "sera exigé à partir de 12 ans et non plus 11 ans, afin de s’aligner sur l’âge d’ouverture de la vaccination. Les enfants de moins de 12 ans pourront suivre leurs parents" indique également l'exécutif.

"Nous poursuivons le renforcement des mesures aux frontières, afin de limiter la diffusion épidémique dans un contexte de flambée mondiale du variant Delta", ajoute la présidence de la République qui pointe par ailleurs qu'un "soutien sanitaire" est prévu pour la Tunisie.