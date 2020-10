Covid-19 : "La situation est véritablement critique" en Occitanie, alerte le directeur général de l’ARS

En Occitanie, le Covid-19 progresse nettement, notamment dans le département de l’Ariège. Epargné ou presque au printemps, il est désormais l'un des territoires de la région où il y a le plus de cas positifs en proportion. "La situation est véritablement critique", explique mercredi 21 octobre sur franceinfo Pierre Ricordeau, directeur général de l’ARS Occitanie. "Il y a urgence, nous n'avons plus de marge de temps", insiste-t-il.

"On a malheureusement une forte accélération dans l'ensemble de la région, poursuit Pierre Ricordeau. Sur la moyenne régionale, on est à cinq fois le seuil d'alerte et il y a huit départements de la région qui sont entre cinq et six fois le seuil d'alerte". Selon lui, tout le territoire est concerné, y compris les territoires ruraux, et les plus gros départements de la région : la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Gard.

Il y a un mois on détectait 6 000 cas positifs par semaine, aujourd'hui on est à 14 000. Pierre Ricordeau, directeur général de l’ARS Occitanie à franceinfo

Il devient compliqué d'accueillir les patients dans les hôpitaux en Occitanie. "Nous sommes à un rythme de 500 nouvelles hospitalisations par semaine dont 150 en réanimation, poursuit le directeur général de l'ARS Occitanie. Nous savons que dans une quinzaine de jours nous atteindrons le pic que nous avions atteint au printemps, c'est-à-dire à peu près 330 personnes au même moment dans les services de réanimation de l'ensemble de la région Occitanie."

Toulouse et Montpellier sont sous couvre-feu et d'autres villes pourraient y passer. C'est ce que souhaite Pierre Ricordeau. "On y songe très sérieusement et on en discute avec les préfets et les élus des différents départements."