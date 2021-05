Covid-19 : la pression hospitalière poursuit sa décrue en France

Le recul se poursuit. Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 et hospitalisées a continué de baisser lentement samedi 29 mai, avec moins de 17 000 malades à l'hôpital, dont 3 028 en soins critiques, selon les données de Santé publique France.

Actuellement, 16 847 patients atteints du coronavirus sont accueillis dans les hôpitaux français, contre 17 272 vendredi. Il y a une semaine, 19 765 malades du Covid-19 étaient hospitalisés. Au total, 334 personnes ont été admises au cours des dernières 24 heures, contre 539 la veille et 468 il y a une semaine. La moyenne glissante, sur les sept derniers jours, est de 489 nouvelles hospitalisations par jour.

Infographie représentant l'évolution des nouvelles hospitalisations pour des infections au Covid-19 depuis le 1er janvier 2021 en France. (FRANCEINFO)

Les services de soins critiques, où sont soignés les malades du Covid-19 les plus gravement atteints et qui comprennent les lits de réanimation, ont recensé 3 028 malades ces dernières 24 heures, soit environ 500 de moins qu'il y a une semaine. Ces services ont admis 93 nouveaux patients atteints du Covid-19, contre 155 le jour précédent et 115 il y a une semaine.

Infographie représentant l'évolution du nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation et soins intensifs depuis le 1er janvier 2021 en France. (FRANCEINFO)

En 24 heures, la maladie a emporté 71 patients à l'hôpital, d'après les autorités sanitaires.

Une première dose pour plus de 25 millions de Français

Concernant les cas de contamination, 10 675 nouveaux cas ont été remontés au cours des dernières 24 heures, contre 12 611 une semaine plus tôt. La moyenne glissante est désormais de 9 087 cas par jour sur les 7 derniers jours, un chiffre qui lui aussi continue de reculer (il y a une semaine, cette moyenne était de 13 483 nouveaux cas).

Du côté de la vaccination, qui sera généralisée à toute la population majeure à partir de lundi, la France a dépassé la barre symbolique des 25 millions de personnes ayant reçu au moins une dose. Et 11,7 millions de personnes sont complètement vaccinées.