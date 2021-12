Covid-19 : la pandémie accélère moins fort

L'épidémie de Covid-19 progresse mardi 7 décembre avec 59 019 nouveaux cas et 2 351 patients en réanimation. La pandémie avance lentement.

Le gouvernement n'a pas pris de mesures radicales contre la pandémie de Covid-19. La courbe des cas positifs monte avec plus de 41 000 cas par jour en moyenne contre moins de 30 000 il y a une semaine. Mais la courbe de croissance des cas positifs montre une tendance différente. On avait 58% d'augmentation fin novembre et 34% de hausse le 3 décembre. L'épidémie ralentit sa croissance. Mais il faut rester prudent, car c'est tendu à l'hôpital.

Risque de saturation à l'hôpital

La croissance des hospitalisations commence à ralentir. On est passé de 14% à 21% entre le 27 novembre et le 6 décembre, mais ça stagne à 20 ou 21% ces derniers jours. Tant que la croissance est positive néanmoins, c'est que des malades du Covid-19 continue d'arriver dans les hôpitaux et, prévient mardi 7 décembre, le consultant médical de France Télévisions Damien Mascret, si ça ne baisse pas, il pourrait y avoir une saturation des services hospitaliers.





