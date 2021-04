Covid-19 : la location de l'oxymètre prise en charge par l'Assurance Maladie

Le manque d'oxygène dans le sang est l'un des symptômes les moins visibles et les plus graves du Covid-19. La location de l'oxymètre, un outil qui permet d'améliorer la surveillance des patients, sera, à compter du mercredi 28 avril, remboursée par l'Assurance Maladie.

Les malades du Covid-19 peuvent désormais se procurer gratuitement un oxymètre. Placé au bout du doigt, il mesure le taux d'oxygénation dans le sang : au-dessus de 90%, tout est normal. En-dessous en revanche, il s'agit de désaturation en oxygène. "On n'a pas tout de suite les signes cliniques d'une désaturation, et souvent quand on a les symptômes, on respire mal, il est un peu trop tard. Alors qu'on aurait déjà pu le tester avec cet appareil", indique le pharmacien Yorick Berger.

Anticiper l'aggravation de la maladie

À compter du mercredi 28 avril, il est possible de louer un oxymètre en pharmacie pour une durée de 15 jours, sur prescription médicale. La location est prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie. Elle est réservée en priorité aux personnes qui présentent des symptômes respiratoires, ou sont âgées de plus de 65 ans. En pratiquant une autosurveillance, le patient pourrait ainsi anticiper une éventuelle aggravation de sa maladie. "Ça aura un effet sur des consultations aux urgences au bon moment, en évitant de prendre des risques chez des malades", précise le Pr. Stéphane Gaudry, médecin réanimateur à l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis).