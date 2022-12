Covid-19 : la Haute Autorité de santé recommande d'élargir la vaccination aux enfants à risque âgés de 6 mois à 4 ans

La HAS recommande la vaccination pour les jeunes enfants "à risque de forme grave de la maladie et de décès", avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

La Haute Autorité de santé (HAS) a, pour la première fois, recommandé lundi 19 décembre un vaccin anti-Covid, celui de Pfizer-BioNTech, pour certains enfants âgés de 6 mois à 4 ans, sans le faire pour toute cette tranche d'âge comme aux Etats-Unis.

La HAS fait cette recommandation pour "les enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de forme grave de la maladie et de décès", annonce-t-elle dans un communiqué. "La HAS recommande également de vacciner les enfants de cette catégorie d’âge vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination", expliquent également les autorités sanitaires françaises.