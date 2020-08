Covid-19 : la fumée de cigarette suspectée de transmettre le virus

C. Pravaz, C. Gindre

En Galice (Espagne), fumer une cigarette en terrasse ou dans la rue est devenu chose compliquée en cette crise sanitaire liée au Covid-19. Il est désormais interdit de retirer son masque pour allumer une cigarette s’il n’existe pas une distance de deux mètres entre le fumeur et une tierce personne. Des médecins pensent que la fumée, porteuse de gouttelettes, serait susceptible de diffuser le virus. En Province, les avis sont pourtant divisés.



Les Espagnols partagés

Un professionnel du tourisme est loin d’être emballé : "Pour nous qui travaillons dans le tourisme, ça va nous compliquer la vie. On doit déjà dire aux gens de mettre leur masque…". En France, le pneumologue Yves Martinet est, quant à lui, favorable à la mesure : "La fumée et la vape qui sont expirées par le fumeur ou le vapoteur contiennent des particules fines et des virus peuvent se mettre dans ces particules fines."

