Covid-19 : la France franchit le seuil des 80 000 morts

Un triste cap. Le bilan humain du Covid-19 a dépassé mardi 9 février les 80 000 morts en France, où la bataille est loin d'être terminée face à la propagation de nouveaux variants du virus. Au total, 80 147 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux et les Ehpad depuis le début de l'épidémie, selon Santé publique France, dont 439 à l'hôpital dans les dernières 24 heures (après 460 lundi).

Le rythme ne devrait pas ralentir fortement dans l'immédiat, car le nombre d'hospitalisations de malades du Covid-19 reste élevé, à plus de 11 000 nouvelles entrées et 1 700 à 1 800 arrivées dans les réas tous les sept jours en moyenne depuis le 24 janvier.

Les variants "augmentent d'environ 50% par semaine"

"Ces 15 derniers jours, nous avons multiplié par trois le nombre de patients Covid en réanimation. Et avec l'arrivée du variant, nous risquons d'être totalement submergés", explique à l'AFP le Pr Yves Cohen, chef du service de réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Dans cet établissement, les 32 lits de soins critiques - soit le double d'avant la crise - ne sont plus suffisants et il a été décidé d'ouvrir une aile de réanimation supplémentaire.

Olivier Véran a assuré que le gouvernement restait "dans un état de vigilance très important" face à l'épidémie, notamment sur l'évolution du variant britannique, plus contagieux. Les variants "augmentent d'environ 50% par semaine, c'est-à-dire moins vite que les pays qui n'étaient pas sous couvre-feu. Donc il y a une efficacité des mesures décidées qui permettent de stabiliser la situation sanitaire", a-t-il développé en assurant que les autorités sanitaires ne seraient pas prises de court si "nous rentrions dans une forme exponentielle", "puisque nous regardons les choses au quotidien".

"Il est évidemment possible et souhaitable qu'on ne soit jamais reconfinés", a ajouté le ministre, à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire autour du chef de l'Etat.