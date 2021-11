Covid-19 : la France fait figure de bonne élève face à la reprise épidémique

Alors que plusieurs pays européens font face à une reprise du Covid-19, la France résiste bien pour le moment, indique Damien Mascret, journaliste et médecin, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 15 novembre.

Les Pays-Bas ont mis en place un couvre-feu et l'Autriche a procédé au reconfinement des personnes non-vaccinés. Tant de nouvelles mesures qui montrent la reprise épidémique du Covid-19 en Europe. Cependant, pour le moment, la France reste sur ses appuis. Aucune mesure restrictive n'est prévue pour le moment, même si le gouvernement n'exclut rien en cas d'emballement.



Pas de panique

Selon le journaliste Damien Mascret, la situation épidémique en France est plutôt bonne. "Pour l'instant, on le voit bien, les hospitalisations restent gérables. On a + 6% d'augmentation en sept jours", explique-t-il. La défense de la France a été efficace ces dernières semaines. "Les trois digues qu'on a mises en place ont été efficaces. La première, c'est la couverture vaccinale : on est presque à 77% en France", détaille-t-il.

