Covid-19 : la France est-elle prête ?

Partout, la France tente de limiter les risques liés au Covid-19. Comme à Toulouse (Haute-Garonne), où le centre de régulation du Samu a été renforcé avec trois médecins supplémentaires. Objectif : aider les habitants à prendre les bonnes décisions, notamment ceux qui rentrent de vacances. "L'immense majorité de nos appels, ce sont des retours de voyage d'Italie", explique Paul-Henri Auboiroux, médecin urgentiste. Le département a distribué 200 kits avec gants, masques et gels à tous ses agents en contact régulier avec les administrés.

Manque d'information à l'aéroport de Beauvais

À Marseille (Bouches-du-Rhône), un bateau de croisière arrive de Barcelone (Espagne) et va repartir en Italie. Lors des descentes et des montées, il s'agit notamment de relever les températures de tous les passagers. Des caméras thermiques et des consignes sanitaires répétées en boucle. Mais à l'aéroport de Beauvais (Oise), des salariés de France Télévisions qui rentrent de Lombardie (Italie) constatent qu'à leur arrivée aucune information ne leur a été donnée.

