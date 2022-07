Covid-19 : la France en pleine septième vague

Dans une pharmacie de Toulouse (Haute-Garonne), les demandes de test de dépistage du Covid-19 repartent à la hausse, mardi 12 juillet. Les rendez-vous sont pris d'assaut. "Il y a des gens qui viennent qui sont malades, et je trouve qu'avec cette septième vague et ce nouveau variant, les symptômes sont un peu plus violents", rapporte Isabelle Lacombe, pharmacienne.

De nombreuses demandes dans les centres de vaccination

L'engouement est similaire pour la vaccination. Avec la septième vague, les patients affluent pour le rappel. Pour l'instant, seules les personnes de 60 ans et plus ont accès à la quatrième dose. Dans un dispensaire du centre-ville, tous les créneaux de rendez-vous sont remplis jusqu'au début du mois d'août. Le Dr Nathalie Bouniols, médecin au centre de vaccination international de Toulouse, note environ "200 vaccinations Covid par semaine".