Covid-19 : la France achète un nouveau traitement contre les formes graves du virus

La France a dépensé 170 millions d’euros pour acheter un nouveau traitement contre le Covid-19 qui a fait ses preuves, à base d’anticorps monoclonaux. “Il réduit le risque d’être hospitalisé”, explique le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures de France 2, mercredi 24 février. “Dans les études qui ont été faites, on s'aperçoit qu’on réduit ce risque de 70%”, énonce-t-il ensuite. Pour pouvoir bénéficier de ce traitement, il faut aller à l’hôpital et recevoir une perfusion d’une heure, sous surveillance, en cas de réaction allergique.



Un traitement onéreux

Parce qu’il coûte cher et pour des raisons d’efficacité, ce traitement sera utilisé avec parcimonie. Pour en bénéficier, il faut être positif au Covid-19, mais aussi avoir des symptômes apparus il y a moins de cinq jours. Il faut également être immunodéficient ou âgé de plus de 80 ans pour que le bénéfice-risque soit important.

Dans certains cas, ce traitement ne pourra pas être administré : les cas trop graves de personnes déjà hospitalisées, notamment. “En cas de variant sud-africain ou brésilien, le traitement est carrément inefficace”, ajoute enfin l’expert.







