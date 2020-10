Covid-19 : la défiance des populations à l'égard d'un potentiel vaccin pourrait entraver la lutte contre l'épidémie, alertent des scientifiques

La lutte contre le Covid-19 se joue aussi dans les esprits. Des scientifiques appellent les gouvernements à agir contre la défiance à venir des populations à l'égard d'un potentiel vaccin contre le coronavirus Sars-CoV-2, qui pourrait entraver une couverture vaccinale idéale pour lutter contre l'épidémie, selon une étude publiée mardi 20 octobre dans la revue Nature Medicine.

Dans le détail, près des trois quarts (72%) des 13 400 personnes interrogées dans 19 pays ont déclaré qu'elles se feraient vacciner si "un vaccin disponible contre le Covid-19 démontre son efficacité et son innocuité", tandis que 14% répondent qu'elles refuseraient et autant se montrent hésitantes.

Le taux d'acceptation varie fortement, avec trois pays sous les 60%, la France (58,8%), la Pologne (56,3) et la Russie (54,8), et trois autres qui dépassent les 80%, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud.

Or, "dans la plupart des 19 pays étudiés, les niveaux actuels d'acceptation d'un vaccin contre le Covid-19 sont insuffisants pour répondre aux exigences de l'immunité collective", constatent les auteurs de cette étude menée en juin.

"Manque de confiance dans le gouvernement"

"Nous avons constaté que le problème de l'hésitation face au vaccin est fortement lié à un manque de confiance dans le gouvernement", commente l'un des coordinateurs de l'étude, Jeffrey V. Lazarus, chercheur à l'Institut de santé mondiale de Barcelone (ISGlobal).

Selon les auteurs de l'étude, "il est de plus en plus évident qu'une politique transparente, fondée sur des données probantes, et une communication claire et précise seront exigées de toutes les parties prenantes", à commencer par les gouvernements.

Pour mener des campagnes de prévention efficaces, ils appellent "à expliquer soigneusement le niveau d'efficacité d'un vaccin, le temps nécessaire à la protection (avec des doses multiples, si nécessaire) et l'importance d'une couverture à l'échelle de la population pour obtenir l'immunité collective".