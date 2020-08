Covid-19 : la course aux tests

C. Rougerie, F. Prabonnaud, A. Chopin, C. Vérove, M. Baron, F. Dumont

C. Rougerie, F. Prabonnaud, A. Chopin, C. Vérove, M. Baron, F. Dumont France 2 France Télévisions

Les files d'attente devant les laboratoires de Paris sont très longues. Ils sont pris d'assaut, débordés. Mais cela veut-il dire que beaucoup de personnes se font tester ? En Île de France 15 000 tests du coronavirus sont réalisés chaque semaine, trois fois plus qu'en juin. Pour accélérer la prise de rendez-vous et limiter les contagions, l'Agence régionale de santé a lancé une plateforme téléphonique.

La nécessité d'établir des priorités

Une plateforme dont le rôle est "de permettre à toutes les personnes qui ont des symptômes évocateurs du covid d'obtenir un rendez-vous en moins de 24 heures" selon Nicolas Péju, le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé d'Île de France. Faut-il établir des priorités ? Aujourd'hui tout le monde peut faire un test par prélèvement nasal, sans prescription médicale et sans même présenter de symptômes. Dépister plus largement autour des foyers de contamination serait pourtant plus judicieux selon certains experts.

Le JT

Les autres sujets du JT